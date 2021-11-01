Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тарасова назвала фаворитку олимпийского сезона 02:39
«Газпром» начал поставлять газ в Молдавию по новому контракту... 02:39
Охотнадзор: туша в машине у Рашкина — молодая лосиха, которая весной дала... 02:38
С 1 ноября малый и средний бизнес сможет подавать заявления на госпомощь 02:21
Беременная Серябкина рассказала, когда вернется на сцену 02:15
Борзыкин о жалобе Федуна: закрывать рот блогерам у него получается лучше, чем... 02:06
В Латинской Америке заинтересовались новейшими российскими бронемашинами 02:04
В Москве программа реновации может обойтись дороже ₽6 трлн 02:00
Винер-Усманова назвала успех России на чемпионате мира «победой духа и бога» 01:54
РЕН ТВ: число отравившихся в отеле в Хургаде превысило 200 01:52

Джен Псаки заразилась коронавирусом

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась SARS-CoV-2 вслед за членами семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное администрацией Байдена.

Как сообщила американская журналистка Ксения Павлович, Псаки не сопровождает президента США Джо Байдена в поездке в Европу, потому что у ее родных обнаружили коронавирус.

С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня (в воскресенье — прим. ред) мой тест на ковид оказался положительным», — рассказала пресс-секретарь.

До этого Псаки назвала статистику по количеству летальных исходов от COVID-19 в США шокирующей и ужасающей. По ее словам, число умерших от последствий коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть