Джен Псаки заразилась коронавирусом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась SARS-CoV-2 вслед за членами семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное администрацией Байдена.

Как сообщила американская журналистка Ксения Павлович, Псаки не сопровождает президента США Джо Байдена в поездке в Европу, потому что у ее родных обнаружили коронавирус.

С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня (в воскресенье — прим. ред) мой тест на ковид оказался положительным», — рассказала пресс-секретарь.

До этого Псаки назвала статистику по количеству летальных исходов от COVID-19 в США шокирующей и ужасающей. По ее словам, число умерших от последствий коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.