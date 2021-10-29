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Барак Обама поедет на климатический саммит G20 в Глазго, чтобы поддержать Байдена

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Jim Young/Reuters

Экс-президент США Барак Обама посетит климатический саммит G20 в Глазго в составе американской делегации. Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме, главная цель поездки экс-главы государства — поддержать Джо Байдена и передать ему симпатии своих сторонников.

«Обама имеет глобальных последователей. Опросы показывают, что молодежь не уверена, работает ли демократия и могут ли политики справиться со своими задачами. Обама сможет их вдохновить и объяснить, как обстоят дела на самом деле», — приводит телекомпания слова бывшего сотрудника Белого дома Джона Подесты.

Кроме того, источники CNN надеются, что появление Обамы на международной арене поможет вернуть репутацию США, которая «испортилась за годы правления Дональда Трампа».

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила свой визит на конференцию COP26 в Глазго. Источники в Букингемском дворце заявили, что королева расстроена тем, что не сможет принять участие в мероприятии, но направит видеообращение участникам саммита.

В то же время экологическая активистка из Швеции, восемнадцатилетняя Грета Тунберг в беседе с представителями организации Covering Climate Now не исключила своей встречи на саммите с американским президентом Джо Байденом.

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