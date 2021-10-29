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Джо Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20

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Evan Vucci/AP

Самолет президента США Джо Байдена приземлился в Риме для участия во встрече лидеров стран Группы двадцати, сообщает ТАСС.

Лидер США вместе с первой леди Джилл Байден встретился с итальянскими и американскими официальными лицами. Сообщается, что 29 октября глава Белого дома встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане. После чего Байден встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

В выходные президент США примет участие в саммите G20, посвященных экономике и другим международным вопросам, после чего вылетит в шотландский Глазго для участия в саммите ООН по климату.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в дистанционном формате.

Саммит «группы двадцати» состоится в Риме 30–31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.

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