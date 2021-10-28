Лукашенко подтвердил проведение Высшего госсовета c Путиным 4 ноября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил проведение Высшего госсовета c российским коллегой Владимиром Путиным 4 ноября. Об этом сообщает «Пул первого».

«Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет — решительный шаг в нашей интеграции», — сказал белорусский лидер в ходе встречи с Генеральным прокурором России Игорем Красновым.

В начале сентября Путин и Лукашенко в ходе прошедшей в Москве встречи согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства. Речь идет не только об экономическом объединении, но и о формирование единого оборонного пространства. Глава РФ заявил, что 10 сентября эти программы были рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства. Российский президент также допустил возможность создания союзного парламента России и Белоруссии.