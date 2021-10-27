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Омбудсмен Украины выяснила, что Саакашвили грозит принудительное кормление

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с бывшим президентом Грузии, украинским гражданином Михаилом Саакашвили в тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе визита в грузинскую колонию омбудсмен Украины узнала, что голодающего Саакашвили могут перевести на принудительное кормление. Однако экс-президент Грузии планирует отказаться от этого.

«Но мы ссылаемся, когда такие случаи есть, что есть решение ЕСПЧ…, что принудительное кормление является нарушением статьи третьей конвенции по защите прав человека и основных свобод», — уточнила она.

Также Саакашвили не соглашается с переездом в тюремную больницу, расположенную в исправительном учреждении. Он считает, что в этом медучреждении небезопасно.

В дальнейшем украинский омбудсмен запросит перевода Саакашвили в частный медицинский центр.

Саакашвили оказался в грузинской тюрьме 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.

Ранее личный врач Саакашвили заявил, что политику пока не требуется госпитализация.

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