Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Липецке пытались украсть автобусную остановку 22:23
Губерниев не верит в проведение матча между «Спартаком» и киевским... 22:19
Глава Подмосковья сообщил о рекордном числе пациентов на ИВЛ 22:15
Генштаб ВСУ подтвердил применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе 22:12
Хозяйка разыграла своих котов, надев огромную маску кошки 22:08
Пролежавшая на чердаке 25 лет ваза принесла владелице $77 тысяч 22:04
На Украине рассказали о потерях после прекращения транзита газа в Венгрию 22:02
Премьер-министр Судана Хамдук вернулся домой после задержания 22:00
РКН удалил тысячи сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации 21:56
В «ЛизаАлерт» сообщили, что из-за поисков Светличной не успели спасти... 21:47

Аксенов предложил Зеленскому «дырку от бублика» вместо Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может получить только «дырку от бублика», а не полуостров. Соответствующее видео он выложил в своем Telegram-канале.

По его словам, Крым «навсегда» будет российским. Аксенов отметил, что вопрос принадлежности полуострова решен на референдуме 2014 года крымчанами, точку в нем поставил президент России Владимир Путин.

«Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым — в России, и вопрос этот закрыт», — сказал он.

Ранее Зеленский приветствовал решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота и заявил, что после этого Киев «вернет» и Крым.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что утвержденный украинскими властями план «деоккупации» российского полуострова глуп. Он отметил, что при отчаянных попытках «вернуть Крым» Украина вновь показывает свою «неспособность к восприятию реальности».

В сентябре этого года кабмин Украины утвердил план реализации стратегии по «деоккупации» Крыма. В данной стратегии содержится 158 пунктов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Все новости на тему:
Присоединение Крыма к России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях