Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может получить только «дырку от бублика», а не полуостров. Соответствующее видео он выложил в своем Telegram-канале.

По его словам, Крым «навсегда» будет российским. Аксенов отметил, что вопрос принадлежности полуострова решен на референдуме 2014 года крымчанами, точку в нем поставил президент России Владимир Путин.

«Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым — в России, и вопрос этот закрыт», — сказал он.

Ранее Зеленский приветствовал решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота и заявил, что после этого Киев «вернет» и Крым.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что утвержденный украинскими властями план «деоккупации» российского полуострова глуп. Он отметил, что при отчаянных попытках «вернуть Крым» Украина вновь показывает свою «неспособность к восприятию реальности».

В сентябре этого года кабмин Украины утвердил план реализации стратегии по «деоккупации» Крыма. В данной стратегии содержится 158 пунктов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.