Верховный суд Украины пожаловался на давление властей с помощью мема

Верховный суд Украины заявил о постоянной защите верховенства права, демократии и прав человека в стране. В ведомстве отметили, что любая безосновательная публичная критика судебной власти со стороны властей страны подрывает основы украинской государственности.

«Любой орган государственной власти или должностное лицо, публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип распределения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина», — говорится в заявлении ведомства в Facebook.

К соответствующему посту Верховного суда Украины также прикрепили мем со следующим содержанием:

--Кто мы? СНБО! (Совет нацбезопасности и обороны Украины)

--Чего мы хотим? Независимость суда!

--Что мы делаем для этого? Нарушаем независимость судей!

Как пишет Telegram-канал «Политика страны», так украинский ВС в иносказательной форме заявляет о давлении со стороны власти на фоне рассмотрения в суде исков об отмене санкций СНБО против граждан Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине судьи массово уходят в отставку.