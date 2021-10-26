В МИД отреагировали на сообщения главы Минобороны Германии о сдерживании РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, связанные с использованием ядерного оружия против РФ. Об этом Захарова заявила в эфире на YouTube-канале

«Соловьев Live».

«Досталось и руководителю министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения или использования, или задействования... ядерного оружия», — пояснила Захарова.

До этого Минобороны России вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту из-за заявления Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров оценил подобные высказывания «фантазиями» для удовлетворения фанатов.

Захарова обратила внимание, что министр иностранных дел Лавров и глава Минобороны страны Сергей Шойгу «абсолютно точечно и с фактами на руках» комментировали недопустимость подобных действий от немецкой стороны.

Также в ФРГ оценили заявления Минобороны страны о готовности НАТО использовать оружие против России.