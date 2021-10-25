Талибы* оценили заявление Путина об исключении организации из списка террористов

Представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможности исключения талибов (организация запрещена в России) из списка террористических организаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«МИД Исламского Эмирата Афганистана приветствует высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу исключения имен лидеров Эмирата из черного списка», — сообщил Кахар Балхи.

Он считает, что страны мира также должны внести позитивные изменения в свои отношения и подход к Афганистану в связи с окончанием войны в государстве. Он добавил, что Талибан рассчитывает на позитивные отношения с мировым сообществом на основе принципа взаимности.

Ранее Путин во время выступления в ходе планерного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва примет решение об исключении радикального движения «Талибан» из террористического списка в зависимости от их действий. Глава государства отметил, что Россия сотрудничает с представителями талибов и ожидает от них, что ситуация в Афганистане будет развиваться в позитивном ключе.

«Талибан» объявил о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель талибов объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.