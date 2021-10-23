Кулеба назвал вступление Украины в ЕС и НАТО вопросом времени

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что Украина «в будущем» станет членом Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил в интервью Польскому институту международных отношений.

«Я убежден, что в будущем Украина станет членом этих организаций. Они являются институциональным проявлением свободного мира, и Украина свою свободу и демократию защитила», — сказал Кулеба.

Он назвал «вопросом времени», когда Украина «сможет нести полную ответственность за безопасность и процветание Европы».

Министр отметил, что у страны «есть много проблем, которые нужно решить», но Украина за 30 лет «превратилась в амбициозное европейское государство» с «живой демократией и демократическими ценностями» и является «оплотом свободы и демократии». Теперь, подчеркнул Кулеба, украинская экономика «все сильнее интегрируется» с ЕС и соседями в Центральной Европе и Балтийско-Черноморском регионе, страна «активно движется» к ЕС и НАТО.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия обязана помочь его стране вступить в Евросоюз и НАТО из-за «темных страниц прошлого».