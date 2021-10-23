Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ЦСКА одержал волевую победу над «Крыльями Советов» 20:55
Экс-премьер ДНР предупредил о скорой войне в Донбассе 20:55
«Челси» установил исторический рекорд АПЛ по результативности 20:39
Путин пригласил израильского премьер-министра в Санкт-Петербург 20:22
МИД: НАТО живет по схемам холодной войны 20:14
Пропавшие в Кабардино-Балкарии охотники нашлись 19:59
Боец Харитонов назвал фаворита в поединке Емельяненко — Джонсон 19:56
Футболисты «Норвича» поддержали своего вратаря, у которого диагностировали рак 19:43
«Непримиримый враг» Саакашвили Бурджанадзе вышла на акцию в его... 19:41
Под Минском нашли захоронение восьми тысяч жертв ВОВ 19:38

Кулеба назвал вступление Украины в ЕС и НАТО вопросом времени

close
100%
Reuters

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что Украина «в будущем» станет членом Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил в интервью Польскому институту международных отношений.

«Я убежден, что в будущем Украина станет членом этих организаций. Они являются институциональным проявлением свободного мира, и Украина свою свободу и демократию защитила», — сказал Кулеба.

Он назвал «вопросом времени», когда Украина «сможет нести полную ответственность за безопасность и процветание Европы».

Министр отметил, что у страны «есть много проблем, которые нужно решить», но Украина за 30 лет «превратилась в амбициозное европейское государство» с «живой демократией и демократическими ценностями» и является «оплотом свободы и демократии». Теперь, подчеркнул Кулеба, украинская экономика «все сильнее интегрируется» с ЕС и соседями в Центральной Европе и Балтийско-Черноморском регионе, страна «активно движется» к ЕС и НАТО.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия обязана помочь его стране вступить в Евросоюз и НАТО из-за «темных страниц прошлого».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях