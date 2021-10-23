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Политолог Марков предсказал ввод российских войск на Украину из-за «получленства» в НАТО

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Глеб Гаранич/Reuters

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что никто не будет вступаться за Украину в случае ее вступления в НАТО, но она возьмет на себя все обязательства альянса. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.

Марков считает, что приостановка работы представительства НАТО в России является одним из сигналов приближающихся военных действий. Он считает, что не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи о коллективной самообороне, а будет «получленство», которое называется ПДЧ — План действий по членству.

По его словам, Украина возьмет на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав, а в таком состоянии ПДЧ Украина может находиться от пяти до сорока лет. Он добавил, что в этом случае Россия введет свои войска, а большинство граждан Украины на юго-востоке страны их поддержат.

«В случае ввода российских войск и скоротечных боевых действий большинство украинской армии перейдет на сторону России», — отметил эксперт.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что страны НАТО сами должны бояться включения в альянс Украины. Так он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном включении Украины в состав альянса.

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