Посол рассказал о совместной борьбе России и Сербии против переписывания истории

Сербия и Россия совместно борются против пересмотра итогов Второй мировой войны как в рамках двусторонних отношениях, так и на международной арене. Об этом заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.

В Белграде стартовали «Дни Свободы», посвященные освобождению столицы Сербии в Первой и Второй мировых войнах, в которых Россия и Сербия совместно участвуют с 20 октября до 8 ноября. В рамках программы запланированы концертные мероприятия, театральные представления, выставки, показы российских и сербских документальных фильмов, посвященных двум мировым войнам.

«Это [освобождение Белграда] очень большое событие нашей совместной истории, по всей Сербии много мест памяти о героях и этих страниц истории и освобождения Сербии. <...> Мы тогда боролись вместе и сейчас боремся против ревизии истории», — заявил посол России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна совместно с Белоруссией продолжит противостоять фальсификации истории.