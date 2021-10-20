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Зеленский и мэр Киева Кличко встретились впервые за год

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РИА «Новости»/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко первый раз за год встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в его офисе. Об этом сообщает ZN.UA.

«Мы действительно встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы», — рассказал Кличко.

Он подчеркнул, что договорился с Зеленским о встрече еще 6 октября, когда они пересеклись на мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Кличко подчеркнул, что сам подошел к Зеленском и предложил встретиться.

По информации издания, Кличко отрицает, что в ходе разговора обсуждался вопрос предстоящего принятия закона о столице, где будут разведены полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации (КГГА), однако на встрече присутствовал основной кандидат на пост главы КГГА, действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Между тем подтвердить у Кличко информацию о присутствии Чернышова именно на этой встрече издание не смогло, поскольку узнало о ней уже после разговора с мэром.

Ранее Кличко во время выступления на мероприятии по случаю годовщины начала мировой резолюции 1989 года в ГДР сравнил демократию и бокс.

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