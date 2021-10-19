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Песков рассказал, уйдут ли сотрудники Кремля на удаленку

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сотрудники администрации президента России не планируют уходить на удаленный режим работы. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Помимо этого вице-премьер предложила предусмотреть нерабочие дни с 23 октября для некоторых российских регионов. Также предлагается после 7 ноября регионам РФ «открывать аккуратно» отрасли, закрытые на период нерабочих дней.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за минувшие сутки на 33 740. Количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 8 060 752.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1015 летальных исходов от последствий COVID-19, это новый максимум за пандемию, полностью выздоровели 23 426 пациентов.

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Коронавирус 2019-nCoV
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