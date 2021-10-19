Песков рассказал, уйдут ли сотрудники Кремля на удаленку

Сотрудники администрации президента России не планируют уходить на удаленный режим работы. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Помимо этого вице-премьер предложила предусмотреть нерабочие дни с 23 октября для некоторых российских регионов. Также предлагается после 7 ноября регионам РФ «открывать аккуратно» отрасли, закрытые на период нерабочих дней.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за минувшие сутки на 33 740. Количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 8 060 752.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1015 летальных исходов от последствий COVID-19, это новый максимум за пандемию, полностью выздоровели 23 426 пациентов.