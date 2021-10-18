Украина получила из США вторую партию военных грузов для нужд ВСУ

Самолет DHL с ящиками военной помощи прибыл в Киев в ночь на 18 октября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Минобороны страны. По данным ведомства, партия содержит медицинские средства и вооружение с боеприпасами, которые поставлены «в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ».

«По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, поступивших в рамках данного соглашения. С целью достижения полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО, Кабинетом министров Украины реализована инициатива президента Украины по поставкам медицинского имущества и вооружения с боеприпасами», — рассказал уполномоченный управления медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук.

В ближайшее время ожидается поступление еще одной — третьей — партии груза от США. Общая сумма материальных средств от США Украине по результатам договоренностей, достигнутых в ходе визита в США президента Украины Владимира Зеленского, составляет $60 млн. Она предоставляется дополнительно к ранее согласованным $250 млн.

Ранее Украина получила первую партию дополнительной помощи от США. Почти 90 тонн груза доставил Boeing 747 частной американской компании Kalitta Air, подрядчика Минобороны США.