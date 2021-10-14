В Польше выступили за обсуждение возможности переписать договор о ЕС

Польша поддерживает идею о том, чтобы переписать Договор о Европейском союзе, заявил министр иностранных дел республики Павел Яблоньский, сообщает ТАСС.

«Без сомнения, это выход, который может повести европейскую интеграцию в правильном направлении», — сказал он в эфире Польского радио.

По его словам, европейские институты за счет новой интерпретации права пытаются причислить к своим компетенциям больше того, что им передали страны — члены союза.

«Мы понимаем проблемы в функционировании Европейского союза (ЕС). Главная проблема, с которой сталкивается Польша, — это попытка расширения компетенций институтов за пределы того, что написано в договоре», — добавил Яблоньский.

Он отметил, что новый трактат обозначил бы рамки деятельности суда ЕС.

«Новый трактат мог бы это урегулировать, если бы ясно очертил рамки деятельности суда ЕС, запрещая интерпретировать право. Нет никаких сомнений, что это нужно обсуждать, нужно говорить о том, что европейское право не соблюдается не Польшей или другими странами, а европейскими институтами», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отверг появившиеся предположения о намерении Варшавы покинуть Евросоюз.

Опасения о возможном выходе Польши из состава ЕС действительно высказывали в оппозиционных партиях республики. Так, 10 октября об этом заявил экс-глава Евросовета, лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. По его мнению, руководство Польши ставит под угрозу будущее страны в Европе.