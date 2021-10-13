Украинский суд заочно арестовал сына Януковича по делу о «Межигорье»

Украинский суд заочно арестовал Александра Януковича, сына бывшего президента Украины, по делу о резиденции «Межигорье», сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в Facebook.

«13 октября 2021 года по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро <…> суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сыну президента-беглеца, который совместно с отцом подозревается в незаконном обращении комплекса сооружений государственной резиденции «Межигорье», — указано в сообщении.

Ранее украинский суд постановил арестовать Януковича по делу о «Межигорье».

В 2019 году Генпрокуратура Украины выдвинула подозрение бывшему президенту страны Виктору Ющенко по делу о «Межигорье». Утверждалось, что он в сговоре с экс-президентом Украины Виктором Януковичем вывел резиденцию из госсобственности. Дело было возбуждено по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Комплекс зданий в экологически чистой заповедной зоне недалеко от Киева был выведен из ведения Департамента управления собственностью в сферу ведения Кабмина, который передал «Межигорье» в устав госпредприятия Украины, а далее резиденция была выведена из госсобственности в пользу, как указывают украинские СМИ, «фиктивной донецкой фирмы». Сам Ющенко отверг все обвинения.