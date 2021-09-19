На Чукотке и Камчатке завершилось голосование на выборах

В самых восточных регионах России, на Камчатке и Чукотке, уже завершилось голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов, сообщает ТАСС со ссылкой на избирательные комитеты субъектов.

Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (11.00 мск),проводится подсчет голосов.

На Камчатке явка избирателей на 18.00 местного времени (9.00 мск) превысила 38%.

По итогам на 15.00 местного времени (9.00 мск), явка на выборах в Законодательное собрание Амурской области составила 34,28%, на выборы в Госдуму — превысила 35%. По данным забайкальского избиркома, явка на выборах депутатов Госдумы к 15.00 местного времени (9.00 мск) составила 32,65%.

На Чукотке выбирали депутатов в Госдуму, Думу Чукотского автономного округа, депутатов в районные Советы депутатов.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Госдуму в России превысила 35%. Максимальная явка составила в Туве, Кабардино-Балкарии и Чечне.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.