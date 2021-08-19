Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты России и Франции обсудили во время телефонного разговора ряд региональных тем, а также ситуацию в Афганистане. Про переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона сообщается на сайте Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти Движения талибов (организация запрещена в России)*. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», — уточнили в Кремле.

Также главы государств выразили готовность совместными усилиями содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон поговорили и о ситуации вокруг иранской ядерной программы. Лидеры государств высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

Российский президент проинформировал о ходе реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В итоге президенты договорились о продолжении личных контактов.

Ранее сообщалось, что Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в третьи страны.