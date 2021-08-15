Талибы* подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) подняло свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее талибы взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Также сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и вылетел в Таджикистан.

Боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует провести встречу с представителями движения «Талибан», чтобы обсудить безопасность деятельности российской дипломатической миссии.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов. Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель Сухаль Шахин.