Совфед: Запад может использовать непризнание выборов для организации протестов в России

Рабочая группа по мониторингу попыток внешнего вмешательства во время выборов в Государственную думу не исключает того, что страны Запада могут использовать непризнание итогов голосования как повод для организации протестных акций в России. Такое мнение выразил руководитель рабочей группы Владимир Джабаров, передает ТАСС.

«Есть основания полагать, что Запад может использовать непризнание итогов выборов в Госдуму, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестных и различных провокаций», — сказал парламентарий.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. В ЦИК выразили сожаление из-за решения бюро.