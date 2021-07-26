В Госдуме осудили реакцию Японии на посещение Мишустиным Курил

Глава международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий осудил реакцию японских властей на визит главы правительства России Михаила Мишустина на остров Курильской гряды Итуруп. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очередной протест Японии по поводу визита премьер-министра России на Курилы – контрпродуктивный и абсолютно бессмысленный шаг», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что премьер-министр находился на территории России. По его словам, обсуждение принадлежности Курил неприемлемо, так как это «прямо противоречит Конституции РФ в новой редакции». Слуцкий отметил, что российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению, и эта позиция неоднократно доводилась до «японских партнеров».

«Вместо выдвижения бесполезных территориальных претензий Японии стоило было бы задуматься, наконец, о продвижении в подписании мирного договора. Его отсутствие не соответствует уровню росийско-японских отношений», — посоветовал депутат.

Ранее посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы выразить протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на «северные территории». Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

После этого российский МИД вызвал посла Японии Тоёхиса Кодзуки. Дипломат пробыл в ведомстве больше часа. По его словам, на встрече обсуждались двусторонние отношения.