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В Кремле прокомментировали реакцию Японии на визит Мишустина на Курилы

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Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с вызовом российского посла в Токио в МИД Японии в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курильские острова.

В ходе пресс-конференции журналисты спросили представителя Кремля, возможно ли, что Россия в будущем пересмотрит итоги Второй Мировой войны, и кто поставит точку в вопросе, кому принадлежат Курилы.

«Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом [РФ Владимиром] Путиным прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что глава российского кабмина посещает те регионы России, которые считает необходимым. По словам представителя Кремля, работа по заключению мирного договора между странами будет продолжаться.

Ранее стало известно, что посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы выразить протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на «северные территории». Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

26 июля глава российского кабмина прибыл на Итуруп в рамках рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

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