Лукашенко заявил о «красных линиях» в отношениях России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у республики и России бывают претензии друг к другу, но при этом существует черта, которую страны никогда не переходили. Об этом сообщает «Белоруссия 1».

«Мы с [президентом России Владимиром] Путиным встречались в этом году не один раз. У нас установились добрые тесные отношения. Мы понимаем друг друга, у нас единая оборона наших государств. У нас есть определенные споры по разным вопросам. Но есть красная линия, за которую мы никогда не заходили», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что оборона и безопасность Белоруссии и России – это «дело святое».

Лукашенко также добавил, что его последняя встреча с Путиным прошла результативно и эффективно.

Ранее Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Они обсудили проблему увеличения присутствия сил НАТО на территории Украины, подняли вопросы противодействия ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана и увеличение рейсов и расширение географии полетов «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург, Сочи.