В ДНР прокомментировали слова Саакашвили о планах американцев по штурму Донецка

Заместитель начальника Управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин прокомментировал слова бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о разработке американскими военными плана по штурму Донецка. Об этом передает «КП».

Басурин отметил, что не слышал о планах, которые могли бы быть похожи на то, что упоминал Саакашвили. Но допустил, что подобное могло произойти, а план мог увенчаться успехом из-за слабости ДНР и ее вооруженных сил.

«В принципе, на тот момент у них шансы какие-то были. Почему они этого не сделали, я не знаю», — рассказал Басурин.

По его мнению, украинское руководство отказалось от плана из-за чрезмерной уверенности в собственных силах и «страха крови».

Ранее Саакашлвили рассказал, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в 2014 году предлагал ему план по захвату Донецка. Якобы информацию американский разведчик выслал ему по СМС. После этого Саакашвили переслал сообщение президенту Украины Петру Порошенко, но тот не отреагировал.