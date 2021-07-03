Аксенов рассказал, что готов принять Лукашенко в Крыму

Правительство Крыма будет радо организовать прием президента Белоруссии Александра Лукашенко на полуострове. Об этом сообщается на странице главы региона Сергея Аксенова «ВКонтакте».

По словам Аксенова, власти готовы принять белорусского лидера, если подобная поездка будет согласована.

«Россия ждет президента Белоруссии в Крыму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков. Полностью поддерживаю заявление Дмитрия Сергеевича», — уточнил Аксенов.

Он добавил, что нужно согласовать поездку Лукашенко с президентом и МИД России.

«Белоруссия — самая близкая, братская для нас страна», — следует из поста Аксенова.

Он считает, что Лукашенко, прибыв в Крым, будет чувствовать себя там как дома.

Ранее в Кремле заявили, что РФ ждет Лукашенко в Крыму. Дата приезда белорусского главы в Крым в настоящий момент не уточняется.