Лавров: целью дальнейших усилий на треке РФ-США должно стать новое уравнение безопасности

Главной целью дальнейших усилий на треке Россия — США должно стать новое уравнение безопасности. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности, передает РИА «Новости».

По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена подала хороший пример решения проблем в сфере международной безопасности, согласившись с предложением Москвы продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет без каких-либо условий.

«Благодаря такому шагу, появилась основа для возобновления комплексного диалога с Вашингтоном о будущем контроля над вооружениями и поддержании стратегической стабильности», — сказал российский министр.

По словам Лаврова, об этом говорится и в совместном заявлении президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам саммита в Женеве, который состоялся 16 июня.

«В этом же документе лидеры подтвердили приверженность важнейшему принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана», — подчеркнул Лавров.

Ранее российский президент заявил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден принял ответственное и своевременное решение, когда продлил на пять лет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.