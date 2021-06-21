Тихановская ответила Протасевичу, назвавшему ее «святой невинностью»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская в интервью порталу Tut.by прокомментировала слова основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который ранее назвал ее «святой невинностью».

Она заявила, что Протасевич давал интервью в эфире белорусского телеканала «ОНТ» «под давлением».

Как указала оппозиционер, она никак не оценивает содержание его интервью.

«Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял. Но режим настолько давно утратил связь с реальностью, с белорусами, что им не удалось», — ответила Тихановская.

Как указала политик, Протасевич сказал, что у него все хорошо и на него никто не давит, но это не так.

«Мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит», — добавила Тихановская.

Ранее Протасевич заявил после брифинга, организованного МИД Белоруссии, что не может сказать ничего плохого о Тихановской, и назвал ее «святой невинностью».

До этого пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сравнила интервью Протасевича с «пыточной».

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.