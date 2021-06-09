Пушков назвал три задачи Байдена на переговорах с Путиным

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил «Газете.Ru», что у президента США Джо Байдена есть три задачи на саммите с президентом России Владимиром Путиным.

«Во-первых, Байден должен сформулировать условия, при которых возможны стабильные отношения между Россией и США. Во-вторых, изложить свою позицию по ряду спорных вопросов, в том числе по Украине. Возможно, договориться о некоторых правилах игры в условиях сохраняющейся враждебности. И в-третьих, провести зондаж относительно перспектив сближения России и Китая, учитывая желание США начать серьезную информационно-политическую атаку на КНР при поддержке Евросоюза», — сказал сенатор.

При этом Пушков уточнил, что во время саммита Байден не должен выдвигать президенту России каких-либо требований. «Атмосфера таких встреч предполагает, что даже если это по своей сути требования, они должны быть выражены в форме пожеланий. Иначе разговор является беспредметным», — сказал он.

Ранее российские сенаторы и депутаты назвали «красные линии» для Байдена на встрече с Путиным. Они считают неприемлемыми какие-либо требования по Крыму, вступление Украины в НАТО или же попытку главы Белого дома говорить с «позиции силы».

Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов состоится 16 июня в Женеве.