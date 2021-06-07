Замглавы МИД заявил, что режим санкций против России останется навсегда

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что режим санкций в отношении России со стороны западных стран останется навсегда. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях в Государственной думе, передает ТАСС.

«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах, американских и других государств, и открутить назад будет невозможно», — сказал он.

По его словам, Россия не будет просить кого-либо снять санкции и «не будет каяться за то, чего не делает».

Ранее Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет благополучно завершено, несмотря на возможные санкции. По его словам, в РФ намерены максимально способствовать тому, чтобы строительство подошло к концу.

По мнению замглавы, включение санкционных положений, которые затрагивают как СП-2, так и «Турецкого потока», в закон США о расходах на оборону в 2020 году является «прямым вмешательством в дела европейского бизнеса».