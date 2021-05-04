В посольстве РФ назвали демаршем вызов посла в МИД Франции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Depositphotos

Посольство России во Франции считает согласованным демаршем вызов во французское внешнеполитическое ведомство российского посла Алексея Мешкова. Об этом пишет ТАСС.

«Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — сказали в посольстве.

Подчеркивается, что посол неоднократно объяснял российские санкции, которые были введены из-за аналогичных шагов Евросоюза.

Ранее МИД Франции вызвал российского посла Алексея Мешкова из-за санкций Кремля против европейских граждан.

В свою очередь, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявлял, что саммит ЕС в конце мая рассмотрит возможные меры в отношении России.

По его словам, Франция «намерена придерживаться твердой линии на саммите ЕС, в котором примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон и на котором будут рассматриваться все возможные варианты действий».