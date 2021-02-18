Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы

Россию могут попытаться исключить из Совета Европы, заявил глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Алексеем Навальным воспользовались «как неким знамением».

«Будут пытаться инициировать так называемую трехстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы или по введению в отношении России какого-то специального мониторинга», — сказал Толстой.

Политик подчеркнул, что Кремль готов к такому развитию событий и будет действовать по ситуации. Он отметил, что если это будет противоречить российскому суверенитету и достоинству россиян, то «мы соответствующее решение примем и уйдем раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального.

ЕСПЧ попросил Россию в качестве обеспечительной меры освободить осужденного Алексея Навального. Минюст, в свою очередь, назвал это требование заведомо неисполнимым.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Защита обжаловала приговор.

После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить осужденного. Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному.