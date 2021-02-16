В Кремле подтвердили встречу Путина с главами думских фракций
Анна Светлова
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Президент России Владимир Путин проведет встречу в формате видеоконференции с лидерами думских политических фракций в среду, 17 февраля. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее о намеченной встрече сообщал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Да, она действительно будет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
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