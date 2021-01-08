Член Конгресса США в своей речи воспользовалась словами Гитлера

Член американского конгресса от штата Иллинойс Мэри Миллер в ходе протестов перед Капитолием 5 января заявила о правоте лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Во время митинга «Мамы для Америки» Миллер заявила, что нужно бороться за сердца и умы детей, в противном случае выборы постоянно будут проигрываться.

«Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: «у того, у кого есть молодежь, есть будущее»», — сказала она.

По данным телеканала WCIA, губернатор штата Джей Роберт Притцкер осудил высказывание члена Конгресса и назвал ее слова отвратительными. Он подчеркнул, что подобным высказываниям нет места в политике.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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