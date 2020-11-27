Додон заявил о готовности организовать митинги ради мира в Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что может вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране, а также не ухудшить отношения с Россией из-за Приднестровья. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Санду заявила, что надеется на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией, а также мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев.
Додон, в свою очередь, подчеркнул, что республика не допустит «повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги «чемодан-вокзал-Россия».
Президент заявил, что сделает все возможное ради сохранения мира и спокойствия в стране всеми законными путями, при необходимости он призовет людей на улицы.
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