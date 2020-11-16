ЦИК Молдавии объявил о победе Санду после обработки 100% протоколов
Марина Львова
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ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов президента страны объявил о победе главы проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду. Об этом сообщает ТАСС.
Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25% во втором туре.
Явка на выборах составила 52,78%.
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