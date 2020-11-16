Санду станет новым президентом Молдавии

Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдавии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.

После подсчета протоколов с 98% избирательных участков Санду получила 54% голосов избирателей. Ее оппонент, действующий президент Игорь Додон, 46%. Разрыв между ними составляет более 115 тыс. голосов — почти 800 тыс. за Санду, 685 тыс. — за Додона.

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Выборы завершатся в 22.00 мск.

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