Санду станет новым президентом Молдавии
Максимс Краюшкинс
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Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдавии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.
После подсчета протоколов с 98% избирательных участков Санду получила 54% голосов избирателей. Ее оппонент, действующий президент Игорь Додон, 46%. Разрыв между ними составляет более 115 тыс. голосов — почти 800 тыс. за Санду, 685 тыс. — за Додона.
В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Выборы завершатся в 22.00 мск.
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