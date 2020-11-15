В Молдавии стартовал второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов стартовал в Молдавии, передает ТАСС.

На территории республики открылись 2 004 избирательных участка, еще 139 пунктов для голосования будут работать в 26 других странах.

В России будут действовать 17 участков в Москве, подмосковных Мытищах и Одинцове, Санкт-Петербурге, Рязани, Туле, Костроме, Курске, Липецке, Сочи и Сургуте.

По решению ЦИК, во второй тур вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%.

На территории Молдавии выборы завершатся в 22.00 мск.

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