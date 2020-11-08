Трамп второй день подряд играет в гольф
Президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в своем гольф-клубе в Виргинии. Об этом сообщает пул Белого дома.
Отмечается, что на въезде в гольф-клуб Трампа приветствовали несколько протестующих с плакатами, на которых его изображали как Шалтая-Болтая из «Алисы в стране чудеc».
Накануне президент США Дональд Трамп узнал о проигрыше на выборах главы государства во время игры в гольф, после которой он вернулся в Белый дом.
Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кашель и лихорадка: стали известны симптомы COVID у Трампа
— На фоне подсчета голосов Трамп играет в гольф