Президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в своем гольф-клубе в Виргинии. Об этом сообщает пул Белого дома.

Отмечается, что на въезде в гольф-клуб Трампа приветствовали несколько протестующих с плакатами, на которых его изображали как Шалтая-Болтая из «Алисы в стране чудеc».

Накануне президент США Дональд Трамп узнал о проигрыше на выборах главы государства во время игры в гольф, после которой он вернулся в Белый дом.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кашель и лихорадка: стали известны симптомы COVID у Трампа

— На фоне подсчета голосов Трамп играет в гольф

— Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф