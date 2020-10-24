Байден пообещал американцам бесплатную вакцину от COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что все американцы должны получить вакцину от коронавирусной инфекции бесплатно сразу после ее разработки. Такое заявление он сделал в ходе выступления в штате Делавэр, трансляцию вел телеканал CNN.

Как отметил политик, после появления в стране безопасной и эффективной вакцины от COVID-19, «она должна стать бесплатной для всех вне зависимости от наличия или отсутствия страховки».

По словам Байдена, до того времени, как какая-либо вакцина будет широко доступна, «пройдет еще много месяцев».

Он подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он обеспечит массовое производство препарата.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса нового типа появится в стране в течение нескольких недель.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19.

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