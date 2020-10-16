Трамп и Пелоси не разговаривают друг с другом целый год
Полина Рутковская
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Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси не разговаривают друг с другом уже год, сообщает The Hill.
Их последний продолжительный разговор состоялся 16 октября 2019 года, указано в сообщении.
Во время встречи в Белом доме год назад стороны не смогли достичь согласия, в результате Дональд Трамп назвал Пелоси третьесортным политиком, а спикер призвала «молиться за здоровье» президента.
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