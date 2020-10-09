Алиев призвал третьи страны не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе «двусторонним вопросом» и призвал другие страны воздержаться от вмешательства. Об этом он заявил в интервью CNN, текст опубликован на сайте главы государства.

Задачей посредников в данном случае является создание условий для урегулирования ситуации, а не вмешательство, подчеркнул Алиев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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