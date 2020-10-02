Кадыров расстроился, что Навальный не обвинил его в отравлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров удивлен, почему Алексей Навальный не назвал его заказчиком своего «отравления». Об этом пишет РИА «Новости».

«Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия», — сказал Кадыров.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации. Он заявил, что за его отравлением «стоит лично Путин».

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