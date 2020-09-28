Россия контактировала с Турцией по конфликту в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия контактировала с Турцией из-за обострения конфликта в Карабахе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вчера были контакты по линии министерств иностранных дел с Анкарой, поэтому здесь тоже российская сторона находится в полном контакте», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее в МИД Армении сообщили, что Турция участвует в боевых действиях в зоне карабахского конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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