Россия контактировала с Турцией по конфликту в Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия контактировала с Турцией из-за обострения конфликта в Карабахе, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Вчера были контакты по линии министерств иностранных дел с Анкарой, поэтому здесь тоже российская сторона находится в полном контакте», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
Ранее в МИД Армении сообщили, что Турция участвует в боевых действиях в зоне карабахского конфликта.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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