ЕС призвал стороны конфликта в Карабахе защитить гражданское население

Европейский союз призвал стороны конфликта вокруг непризнанного Нагорного Карабаха обеспечить защиту гражданских лиц и инфраструктуры. Об этом заявил комиссар Евросоюза по антикризисному управлению Янез Ленарчич на своей странице в Twitter.

Политик призвал предоставить такую защиту «в соответствии с обязательствами по уважению принципов международного гуманитарного права».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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