Трамп заявил о наличии оснований для «всеобъемлющего мира» на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что грядущее соглашение между Бахрейном, ОАЭ и Израилем станет основанием для «всеобъемлющего мира» на Ближнем Востоке. Трансляция соответствующего выступления американского лидера велась в Twitter Белого дома.

«После десятилетий разногласий и конфликта мы отмечаем рассвет нового Ближнего Востока. <...> Вместе эти договоренности будут служить основой для всеобъемлющего мира во всем регионе. Никто не думал, что это возможно», — заявил Трамп на выступлении перед подписанием соглашений.

Ранее королевство Бахрейн и ОАЭ при посредничестве Трампа договорились установить дипломатические отношения с Израилем. Церемония подписания соглашений намечена на 15 сентября в Белом доме.

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