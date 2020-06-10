Патрушев: Запад организует «цветные революции» в странах СНГ для переворота в РФ

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что одной из стратегических целей Запада является «цветной переворот» в России. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Патрушев утверждает, что Запад занимается «экспортом революций» в страны бывшего Советского Союза, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России, и, в конце концов, организовать в России «цветной переворот».

По словам Патрушева, для подготовки переворотов в некоторых государствах, ранее входивших в состав СССР, Запад делал ставку на людей, вступивших в сознательный возраст после распада Советского Союза. Такие люди не имеют собственных представлений и реальных знаний о СССР, объясняет Патрушев.

«Пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем», — заключил секретарь Совбеза.

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