Путин поддержал планы тамбовского губернатора Никитина баллотироваться повторно
Президент РФ Владимир Путин поддержал планы главы Тамбовской области баллотироваться на новый срок в сентябре 2020 года и пожелал ему удачи, сообщает РИА «Новости».
«В соответствии с положительными тенденциями социально-экономического развития в регионе, которым вы руководите последние годы, <...> вы имеете полное право претендовать на переизбрание», — сказал Путин.
Он добавил, что действия Никитина на посту главы области являются верными и просчитанными.
Путин также пожелал удачи губернатору и отметил, что жители области сделают самостоятельный выбор по данному вопросу.
Глеб Никитин руководит Тамбовской областью с 2015 года.
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