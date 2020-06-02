Путин поддержал планы тамбовского губернатора Никитина баллотироваться повторно

Президент РФ Владимир Путин поддержал планы главы Тамбовской области баллотироваться на новый срок в сентябре 2020 года и пожелал ему удачи, сообщает РИА «Новости».

«В соответствии с положительными тенденциями социально-экономического развития в регионе, которым вы руководите последние годы, <...> вы имеете полное право претендовать на переизбрание», — сказал Путин.

Он добавил, что действия Никитина на посту главы области являются верными и просчитанными.

Путин также пожелал удачи губернатору и отметил, что жители области сделают самостоятельный выбор по данному вопросу.

Глеб Никитин руководит Тамбовской областью с 2015 года.

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