Песков не стал давать оценку ограничительным мерам, введенным в Москве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку эффективности карантинных мер, организованных в Москве мэром города Сергеем Собяниным на фоне распространения коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не буду давать никакой юридической оценки. Я не являюсь юристом», — сказал Песков.

Также он добавил, что рекомендации для граждан оставаться дома и приостановка деятельности части компаний, введенная в столице и Подмосковье «абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом».

Кроме того, Песков подчеркнул, что в текущей ситуации любой губернатор находится в тесной координации с федеральным центром и главой государства лично.

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