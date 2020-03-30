Песков не стал давать оценку ограничительным мерам, введенным в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку эффективности карантинных мер, организованных в Москве мэром города Сергеем Собяниным на фоне распространения коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Я не буду давать никакой юридической оценки. Я не являюсь юристом», — сказал Песков.
Также он добавил, что рекомендации для граждан оставаться дома и приостановка деятельности части компаний, введенная в столице и Подмосковье «абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом».
Кроме того, Песков подчеркнул, что в текущей ситуации любой губернатор находится в тесной координации с федеральным центром и главой государства лично.
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