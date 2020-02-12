Песков опроверг данные СМИ о предложении слияния России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не выступала с инициативой создания «Союзного государства». Об этом пишет РИА «Новости».

Он пояснил, что в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко речь шла об углублении интеграции в рамках «Союзного государства».

До этого Bloomberg рассказал о том, что Путин якобы инициировал внесение поправок в Конституцию страны из-за провала плана по объединению двух стран. Издание также утверждало, что позитивный исход переговоров с Лукашенко мог бы позволить«обойти» ограничения президентского срока в России.

Агентство отмечало, что объединение государств было планом «А» для сохранения Путина у власти, поскольку он смог бы стать главой нового образованного «Союзного государства».